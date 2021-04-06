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У МОЗ назвали перші в черзі на вихід з "червоної" зони області

Степанов закликав мешканців усіх регіонів дотримуватися карантину. 

У МОЗ назвали перші в черзі на вихід з "червоної" зони області
Фото: Макс Требухов

Ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. За умови збереження позитивної тенденції скоро вони можуть вийти з "червоної" зони.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. Він зазначив, що місяць тому ситуація в цих областях була критичною. 

Станом на 1 березня в Івано-Франківській області було заповнено 82% ліжок з киснем, зараз же – 37%.

"Ми плануємо, що найближчими днями за повної стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня", - зазначив він.

Міністр додав, що саме завдяки дотриманню жорсткого карантину регіонам вдалося покращити ситуацію. Він закликав мешканців усіх областей дотримуватися всіх необхідних обмежень. 

Нагадаємо, що нині до "червоної" зони, крім згаданих областей, належать Київ, Житомирська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська і Чернігівська області. 

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