На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня

На території Хмельницької області запроваджуються обмеження, визначені для "червоної" зони епідемічної небезпеки. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,вони діятимуть з 7 по 18 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

На період дії обмежень буде заборонена робота закладів громадського харчування (окрім на доставку і на виніс), торгово-розважальних центрів, спортивних залів і басейнів, проведення масових заходів, торгівля на ринках, крім продовольчих, відвідування навчальних закладів, регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом в межах області.

Також заборонено планові госпіталізації, перебування у громадських місцях без масок.

При цьому буде дозволена робота суб'єктів господарювання, які торгують товарами на торгових площах, не менше 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку.

Згідно з даними МОЗ, наразі Хмельниччина перебуває у "помаранчевій" зоні. Однак рівень госпіталізацій там станом на 5 квітня найвищий в Україні - 131,2 за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.