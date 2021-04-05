МОЗ: друга доза після Covishield може бути корейською AstraZeneca, але не Pfizer чи Sinovac

Міністерство охорони здоров'я заявило, що люди, яким зробили перше щеплення індійською вакциною AstraZeneca/Covishield можуть отримати другу дозу корейською AstraZeneca. Її будуть поставляти в рамках програми COVAX. Інші типи вакцин - від американської компанії Pfizer чи китайської Sinovac колоти цим людям не будуть.

Про це повідомила пресслужба Кабміну з посиланням на роз'яснення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними", - йдеться в повідомленні.

Звернення МОЗу до експертів пов'язане з тим, що індійська вакцина починає закінчуватися, а імпорт нових партій поки що заблокований. Натомість Україна в квітні-травні почне отримувати вакцини інших виробників.

"Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення", - йдеться в повідомленні.

НТГЕІ є постійним незалежним дорадчим органом, що надає на запит Міністерства охорони здоров’я України рекомендації з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики на підставі наукових досліджень, сучасних підходів і доказової медицини.