За добу в Україні виявили 10 179 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні виявили 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 275 осіб. 254 пацієнти померли. Одужало – 4 946 осіб. За минулу добу було здійснено 34 666 тестувань, зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 755 888 осіб, одужало – 1 352 139. Від ускладнень захворювання померли 34 587 українців. Всього було проведено 8 356 074 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Також за добу 1 258 людей отримали щеплення проти COVID-19. Від початку кампанії вакціновано 291 824 людини, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;

Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;

Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;

Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;

Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;

Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;

Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;

Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;

Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;

Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;

Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;

Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;

Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;

Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами щеплення. Станом на 4 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 407 003 людини.

Нагадаємо, у суботу, 3 квітня в Україні було зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників. За даними МОЗ, станом на 3 квітня в Україні показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус у 60 на 100 тис. осіб не перевищено лише у трьох областях.

2 квітня в Україні за добу на ковід вперше захворіло понад 20 тис. осіб.