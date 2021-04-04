У Великобританії тестування ковід-паспортів розпочнуть з комедійного вечора у Ліверпулі

Серед випробувань також будуть: cпортивні змагання, чемпіонат світу з снукеру, масовий пробіг, вечірка у нічному клубі, бізнес-конференція та кінопоказ.

Уряд Великобританії планує випробувати схему ковід-паспортів для безпечного проведення спортивних матчів, конференцій та роботи нічних клубів в Англії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

У документах буде вказуватися інформація про те, що людина була щеплена, нещодавно отримала негативний тест чи має природний імунітет.

Схеми тестуватимуть до середини травня.

“Випробовування включатимуть півфінал та фінал Кубка Англії на лондонському стадіоні "Уемблі", чемпіонат світу з снукеру в Шеффілді, масовий пробіг у "Хатфілд Хаус" в Хартфордширі та кілька заходів у Ліверпулі, включаючи вечір у нічному клубі, бізнес-конференцію та кінопоказ у місті”, – йдеться у повідомленні.

Першою пілотною подією стане комедійний вечір у Ліверпулі 16 квітня, де учасники аудиторії будуть проходити тест на коронавірус до і після шоу.

Професор Іен Бухан з Університету Ліверпуля допоможе провести тестування для випробувань. Він розповів, що вакцинація не буде критерієм для участі у цих заходах.

Національна служба здоров’я працює над системою, яка дозволятиме людям демонструвати свій статус за допомогою додатку або паперового сертифіката.

Уряд заявив, що також працює з клінічними та етичними експертами щодо винятку для людей, яким щеплення не рекомендується. Чиновники кажуть, що не хочуть, щоб схема, яку він описує як "сертифікацію статусу Covid", використовувалась у громадському транспорті або в основних магазинах.

Компаніям в Англії, які можуть відкрити роботу найближчими тижнями, включаючи паби, ресторани та роздрібну торгівлю, поки не доведеться використовувати цю систему. Однак джерела стверджують, що не виключається необхідність отримання сертифіката у майбутньому.

Нагадаємо, Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії виявило 30 випадків тромбозу у пацієнтів після щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Загалом в країні цим препаратом повністю щепили більше 11 мільйонів людей.