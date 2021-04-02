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У Британії зафіксували 30 випадків тромбозу у людей, яких щепили вакциною AstraZeneca

Подібних повідомлень після використання вакцини Pfizer не надходило.

У Британії зафіксували 30 випадків тромбозу у людей, яких щепили вакциною AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії повідомило, що виявило 30 випадків тромбозу у пацієнтів після щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Загалом в країні цим препаратом повністю щепили більше 11 мільйонів людей. 

Раніше британський медичний регулятор повідомляв про виявлені п'ять випадків тромбозу у головному мозку після 11 млн щеплень, передає "Інтерфакс-Україна".

"У четвер він додав 22 повідомлення про тромбоз церебральних венозних синусів головного мозку і вісім повідомлень про інші події, пов'язані з тромбозами після щеплень. Всього в країні введено 18,1 млн доз препарату AstraZeneca", - сказано в повідомленні.

Водночас, як заявило агентство, воно не отримувало подібних повідомлень після використання вакцини, виробленої BioNTech SE і Pfizer Inc.

Представники системи охорони здоров'я все рівно вважають, що переваги вакцини для запобігання COVID-19 набагато перевищують будь-який ймовірний ризик утворення тромбів, пише Reuters

Нагадаємо, що 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби. 19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.

Більшість європейських держав прислухалися до заяви регулятора і відновили щеплення вакциною AstraZeneca. Проте Данія, яка першою призупинила використання вакцини AstraZeneca ще в середині березня, згодом продовжила заборону на застосування цієї вакцини ще на три тижні.

Фінляндія та Ісландія зараз використовують вакцину AstraZeneca тільки для старших людей.У Німеччині, обмежили використання вакцини AstraZeneca для людей віком до 60 років.

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