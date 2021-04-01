Харків не закриватиме садки і початкові класи навіть у випадку "червоної" зони, - мерія

Харківські школярі з 5 квітня відновлять навчання після весняних канікул у змішаній формі. Учні початкових класів ходитиму до школи, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Про це заявила директорка департаменту освіти Харкова Ольга Деменко.

"Учні 1-4 класів навчатимуться стаціонарно із жорстким дотриманням протиепідеміологічних заходів. Що стосується середньої та старшої школи, то, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, змушені переводити їх на дистанційне навчання. Однак, окрім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", - розказала вона.

Вона також зазначила, що якщо епідситуація погіршиться і Харків потрапить до «червоної зони», учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

"Батьки у цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм потрібно працювати, і часто малечу просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання – це не навчання для малюків, бо перебувати стільки часу за монітором комп’ютера шкідливо для їхнього здоров’я", - зазначила Деменко.

Вона також підкреслила, що зараз із 43 тис. дошкільнят у Харкові на коронавірус хворіють лише вісім дітей. Всі вони переносять хворобу в безсимптомній або легкій формі.

За останню добу в Харкові виявили 343 нових випадки коронавірусної хвороби.