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МОЗ прогнозує зростання захворюваності на ковід протягом наступних двох тижнів

У трьох "червоних" регіонах ситуація починає стабілізуватися. 

МОЗ прогнозує зростання захворюваності на ковід протягом наступних двох тижнів
Фото: EPA/UPG

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою, МОЗ прогнозує зростання хворих і госпіталізацій протягом 1-2 тижнів. 

Про це під час засідання уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз діє адаптивний карантин, ми вважаємо, що це найкраща стратегія. Один з найкращих показників ефективності боротьби з ковідом є кількість врятованих життів. За цим показником перед Україною – 34 країни Європи, де смертність вища, ніж в Україні на мільйон населення", - заявив він.

Наразі в Україні на "червоному" рівні карантину - 11 регіонів, але в трьох з них (Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька) спостерігається покращення ситуації. По країні напружена ситуація з ліжками з киснем у лікарнях в Києві - 85,8%. Також напружено в Житомирській, Одеській, Київській областях.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада розглядає можливість посилення карантинних обмежень. Він повідомив, що якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження. Ідеться в першу чергу про роботу садочків та шкіл і роботу громадського транспорту.

5 березня Степанов повідомив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу, яке зараз спостерігається в світі. 

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