За добу від ковіду в Україні померло найбільше людей з початку пандемії

30 березня в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померло 407 людей. Це найвищий показник від початку пандемії. Попередній рекорд летальних випадків було зафіксовано 24 березня. Тоді від ковіду померли 362 пацієнти.

Також за добу госпіталізовано найбільше пацієнтів - 5 558. Одужали від ковіду 6 405 осіб, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що протягом 30 березня в Україні провели 61 839 тестувань методом ПЛР і виявили 11 226 випадків ковіду. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 674 168 осіб, одужала 1 313 481 особа. Від наслідків хвороби померли 32 825 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 231 566 людей. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 378 242 людини.

За даними МОЗ, минулої доби проти COVID-19 18 668 людей. Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;

Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;

Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;

Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;

Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;

Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;

Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;

Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;

Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;

Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;

Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;

Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;

Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;

Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;

Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;

Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;

Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;

Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;

Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;

Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;

Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;

Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;

Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як повідомляли, Україна отримала підтвердження про поставку додаткового мільйона вакцин Pfizer. Ця вакцина має бути поставлена траншами до кінця червня.