В Україні зайнято 59% ліжок для хворих на коронавірус

Найвищий відсоток - у Києві, де ситуація близька до критичної.

В Україні станом на кінець березня зайнято 59% ліжок для хворих на коронавірус.

Про це розказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на пресконференції в понеділок.

"Станом на 27 березня 558 закладів охорони здоров’я, а це фактично всі комунальні некомерційні підприємства, власниками яких є місцеві органи самоврядування, є визначеними для надання допомоги пацієнтам, які хворіють на COVID-19 або мають підозру на коронавірусну хворобу. В цих закладах виділено 75 158 ліжок, з яких 64 250 забезпечені подачею кисню. Це централізована подача через кисневі магістралі з відповідним постійним надходженням кисню, а також кисневими концентраторами, які можуть переміщатися від ліжка до ліжка, від пацієнта до пацієнта. Зайнятість ліжкового фонду в закладах охорони здоров’я загалом в Україні, станом на минулу добу, становить 59%, це в абсолютних цифрах складає 37,5 тис. Слід звернути увагу на те, що зайнятість ліжок прогресивно збільшується, і ще минулого тижня ми мали 49%", - поінформувала Микичак.

Високий рівень зайнятості COVID-ліжок у Києві - це 84%, в Житомирській області - майже 74%, в Київській - 77%, Львівській - 69%, Миколаївській - 68%.

Найвищий рівень захворюваності і епідеміологічної небезпеки в Києві та Київські області і майже вся Західна Україна.

За даними МОЗ, у відділеннях інтенсивної терапії зараз 4 999 ліжок, з яких зайнято 2 850.

Всього по лікарнях України, за даними, які навела Микичак, 6 552 апарати штучної вентиляції легень, зараз 1 424 пацієнти знаходяться на штучній вентиляції легень.

Нагадаємо, що 11 з 25 вільних від окупації регіонів України знаходяться в "червоній" карантинній зоні.