Степанов: найближчими днями будуть укладені договори про постачання американської вакцини

Він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.

Україна може укласти договори на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.

Степанов відповів на питання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

“Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року”, – сказав Степанов.

За його словами, під час переговорів минулого року постачальники вакцин пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

“Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі”, – додав він.

Нагадаємо, до України 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, якою зараз вакцинують українців.