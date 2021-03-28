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Степанов: найближчими днями будуть укладені договори про постачання американської вакцини

Він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.

Степанов: найближчими днями будуть укладені договори про постачання американської вакцини
Фото: Макс Требухов

Україна може укласти договори на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.

Степанов відповів на питання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

“Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року”, – сказав Степанов.

За його словами, під час переговорів минулого року постачальники вакцин пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

“Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі”, – додав він.

Нагадаємо, до України 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, якою зараз вакцинують українців.

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