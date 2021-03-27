У “червону зону” відносено 13 з 24 регіонів країни.

Станом на 27 березня в Україні у “жовтій” карантинній зоні перебуває лише Херсонська область.

Про це свідчать оновлені індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У “червону зону” відносено 13 з 24 регіонів країни: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Решта областей – "помаранчеві", у "зеленій" зоні немає жодної регіону України.

Зазначимо, "жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни і встановлюється на рівні регіонів.

У Хмельницькому, який перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом прийнято додаткові посилені заходи карантину, які введуть у понеділок. 29 березня.

Карантинні обмеження з 26 березня посилив і Тернопіль.