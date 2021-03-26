У "червоній" Івано-Франківській області почали відкривати садки і школи

Область, з якої почалася нова хвиля ковіду, готується вийти в "помаранчеву" зону.

В Івано-Франківській області, яка з 26 лютого знаходиться в "червоній" зоні, почали пом'якшувати карантин. З понеділка, 29 березня, у Франівську та Коломиї відновлять роботу дитячі садки та молодша школа.

"Ми продовжуємо наступний тиждень у “червоній зоні”. Хоча є показники, що ми би мали бути у помаранчевій зоні, але це не тільки від нас залежить, міста Івано-Франківська, але й усієї області", - сказав у своєму зверненні в п'ятницю мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

З урахуванням зменшення захворюваності на Прикарпатті міська влада вирішила поетапно відкривати дитячі садочки і 1-4 класи.

"Якщо батьки не хочуть, то є автономія і право перебувати далі на онлайн-навчанні чи не вести дітей до дитячих садочків", - додав Марцінків.

Управління освіти Коломийської міської ради також повідомило, що 29 березня 2021 року освітній процес відбуватиметься очно у закладах дошкільної освіти та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти. Решта класів продовжить навчатися дистанційно.

Нагадаємо, що на території "червоної" зони карантину дозволено працювати закладам дошкільної освіти та початковій школі. Але в Івано-Франківській області ситуація з коронавірусом була настільки поганою, що місцева влада вирішила перевести на дистанційне навчання всіх без винятку.

В останні дні ситуація там почала покращуватися, і за 25 березня, наприклад, в області виявили тільки 402 нових випадки коронавірусу. Рівень госпіталізацій падає, завантаженість ліжок з киснем уже менше 55%.