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Миколаївська область вводить локдаун

Карантинні обмеження посилюються з 27 березня.

Миколаївська область вводить локдаун
Фото: news.dtkt.ua

Миколаївська область з 27 березня переходить до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 хвилин 27 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території  області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Миколаївська та Черкаська області за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, потрапили до "червоної" зони.

Наразі в Україні  третій день поспіль добова смертність від ковіду побила рекорд.

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