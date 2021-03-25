Степанов пообіцяв не звільняти медиків за відмову від вакцинації

Багато медпрацівників перехворіли і мають високий титр антитіл.

Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання журналіста після візиту до одного зі столичних пунктів щеплення.

"Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", - цитує міністра пресцентр МОЗ.

Водночас ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають щеплюватися, Степанов назвав абсурдом.

Він також висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

Нагадаємо, з 22 березня щеплення від коронавірусу почали робити сімейним лікарям.