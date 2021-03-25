Степанов підтвердив зупинку поставок CoviShield і назвав обсяг першої партії CoronaVac

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що Індія призупинила експортні поставки вакцини AstraZeneca/CoviShield, а також назвав обсяг першої партії китайської вакцини Sinovac/CoronaVac.

Про це він сказав у розмові з журналістами в четвер, пише "Укрінформ".

"Ми не припиняємо працювати з індійськими партнерами щодо відвантаження законтрактованих і проплачених вакцин AstraZeneca CoviShield. Дійсно, є проблема з отриманням дозволу на експорт вакцин. Ми працюємо по різних каналах, і прем'єр-міністр, і президент країни. Ми повинні були отримати до кінця березня ще 1,5 млн доз. Ми очікуємо дозволу на експорт вакцин", - сказав Степанов.

При цьому він частково підтвердив вчорашню заяву народного депутата Михайла Радуцького, сказавши, що з боку індійського уряду дійсно є нерозуміння дискусії, яка розпочалася в Україні стосовно вакцини, виробленої Serum Institute of India.

Степанов також повідомив, що постачальник китайської вакцини компанія "Лекхім" пообіцяла привезти в Україну 200 тисяч доз.

"Ми очікуємо, за тією інформацією, яку повідомило «Лекхім», що перша партія буде 200 тис. доз. Потім привозять решту. Після того, як привезуть, згідно з нашим законодавством має ще бути лабораторний контроль. Проводить його Держлікслужба разом з ДЕЦ [Державний експертний центр МОЗ]. Думаю, дуже швидко його проведемо, до 10 днів", - заявив Степанов.

Міністр також повідомив, що документи щодо ефективності вакцини були розглянуті Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) щодо клінічних випробувань цієї вакцини в різних країнах. За словами Степанова, група рекомендувала цю вакцину до використання.

Нагадаємо, що в кінці лютого Україна отримала першу і поки єдину вакцину від коронавірусу AstraZeneca/CoviShield в обсязі 500 тисяч доз. Станом на 25 березня з цієї партії залишилось десь 340 тисяч доз.