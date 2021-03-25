AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини

Британсько-шведський виробник медпрепаратів компанія AstraZeneca підтвердила ефективність своєї вакцини від COVID-19 на рівні 76%, врахувавши результати останніх досліджень, у тому числі проведених у США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, оприлюдненому в ніч проти четверга, передає Укрінформ.

Раніше компанія повідомляла про 79% ефективності свого препарату проти коронавірусу.

"Позитивні результати, які показали високий рівень первинного аналізу випробування фази III AZD1222 в США, підтвердили ефективність вакцини, що відповідає попередньо визначеному проміжному аналізу, оголошеному в понеділок, 22 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що, за останніми даними, вакцина AstraZeneca від коронавірусної хвороби ефективна на 76% проти симптоматичного COVID-19, а також на 100% проти важких чи критичних захворювань й госпіталізації. Причому, для людей віком старше 65 років ефективність вакцини сягає 85%.

23 березня компанія AstraZeneca пообіцяла оприлюднити останню інформацію щодо випробувань своєї вакцини після претензій з боку незалежної комісії в США про надання застарілих даних. При цьому дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність цієї вакцини.

Окрім того, американські дослідники не виявили зв’язку між препаратом та ризиком утворення тромбів. Через таке побоювання у березні ряд країн Європи призупинили використання вакцини AstraZeneca.