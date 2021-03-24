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Постачання наступної партії вакцини AstraZeneca до України може бути відкладено, - Радуцький

Причина - інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні

Постачання наступної партії вакцини AstraZeneca до України може бути відкладено, - Радуцький
Фото: Макс Левин

Постачання нової партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) до України може бути відкладено на певний термін через активну інформаційну кампанію, яка була розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні.

Про це заявив голова парламентського комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України", - написав він у Facebook.

Як зазначає індійська сторона, вакцина AstraZeneca (CoviShield) є абсолютно безпечним і ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Лише на території Європи та Індії вже було використано приблизно 50 млн доз цієї вакцини. Значні обсяги препарату законтрактували такі країни, як Канада, Велика Британія, Бразилія та інші.

"Україна законтрактувала 1,5 мільйона доз вакцини виробництва Індії. Але для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам. Попит на вакцини у світі значно перевищує можливості виробництва", - наголосив Радуцький.

Нардеп додав, що, за його інформацією, президент Володимир Зеленський доручив міністрам Максиму Степанову та Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для прискорення постачання наступної партії вакцини CoviShield до України.

"Міністерство охорони здоров'я та МЗС України мають якнайшвидше зробити все необхідне, щоб переконати індійських партнерів у непричетності держави та українського суспільства до дискредитації постачальника вакцин", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, на думку міністра культури Олександра Ткаченка, чутки про небезпечність вакцини AstraZeneca можуть бути пов’язані з інформаційної кампанією проти неї з боку Росії з метою розчистити фармринок для російського "Спутника V".

Раніше дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca.

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