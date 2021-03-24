Якби в Лесі Українки був сімейний лікар. До Міжнародного дня боротьби з туберкульозом

Багато відомих і талановитих людей, які жили в той самий час, що й дослідники туберкульозу , не мали доступу до результатів досліджень і лікування, тож потерпали від уражень органів. Хто знає, скільки б "Лісових пісень" могла написати Леся Українка чи скільки ще сонат залишив би після себе Шопен, якби вони могли отримати вчасну діагностику та ефективне лікування.

24 березня 1882 року німецький дослідник Роберт Кох прочитав доповідь, яка стала результатом його 17-річних досліджень. Сенсаційний винахід: лихо всього людства, що було найпоширенішою причиною смертності протягом багатьох століть, спричиняється бацилою, яка отримала назву “паличка Коха”, або “мікобактерія Коха”.

Туберкульоз був відомим людству протягом тисячоріч. Ще в шумерському Кодексі Хаммурапі 1750-х років до н.е. був пункт, що дозволяв розлучення з жінкою, хворою на туберкульоз. Незважаючи на це, назва у цієї впертої хвороби з’явилася лише на початку XIX сторіччя.

Один із засновників сучасної клінічної медицини та патологічної анатомії Рене Лаеннек (Франція) докладно описав туберкульоз легенів. Він вважав туберкульозні горбки злоякісними новоутвореннями, а саму хворобу — невиліковною. На жаль, він не дожив до 1839 року, коли німецький терапевт Йоган Лукас Шенлейн назвав це захворювання “туберкульозом”, бо Лаеннек помер у 1826 році — від ураження паличкою Коха, яка не отримала цю назву ще пів сторіччя.

Фото: надано соціальною кампанією 'Твій сімейний лікар'.

Сухоти — саме так раніше називали туберкульоз — були настільки поширені, що мали навіть романтичний флер у творчих людей. Наприклад, Байрон мріяв захворіти на туберкульоз, а помер від лихоманки у віці 36 років. Художник-ілюстратор Обрі Бердслей, один із родоначальників стилю “модерн” у мистецтві, 25-річним помер від туберкульозу в 1898 році. Фредеріку Шопену було 27, коли його вразила ця хвороба, і наступні 12 років він боровся з нею.

В 1859 році німецький лікар Герман Бремер - після того як захворів на туберкульоз, а згодом вилікувався завдяки зміні клімату - відкрив перший у світі туберкульозний санаторій. Він розташувався на висоті 518 метрів у пруській Сілезії (зараз територія Польщі) у хвойно-лісистій місцевості. Згодом санаторії стали стандартом лікування туберкульозу. Наприклад, в 1884-му році на санаторне лікування до Криму відправився класик російської літератури Антон Чехов, який страждав від кровотечі із легенів, спричиненої туберкульозом.

Санаторії показували певну ефективність. Вони навіть використовуються досі — але вже для реабілітації. А тоді навіть Роберту Коху довелося долати спротив колег, які були впевнені — санаторно-курортного лікування досить для того, щоб подолати туберкульоз.

Тепер вже давно очевидно, що сухоти — інфекційна хвороба. Але до відкриття Коха вчені були впевнені, що туберкульоз викликається нестачею сонячного світла, харчування, вогкістю, скупченнями людей, “поганим повітрям” — що б це не означало.

Фото: надано соціальною кампанією 'Твій сімейний лікар'.

У 1882 році, коли Кох повідомив про своє відкриття мікобактерії, італійський медик Карло Форланіні почав застосовувати у лікуванні туберкульозу нову техніку — штучний пневмоторакс (прокол легенів) для покращення доступу повітря. Ця процедура врятувала життя багатьом людям, але допомагала не при всякому туберкульозі. Наприклад, не допомогла б вона Лесі Українці, яка в 1883-му захворіла на туберкульоз кісток. Кістки проколом легенів не вилікуєш, тож письменниця страждала від хвороби усе життя до смерті у 42 роки.

Перший протитуберкульозний диспансер було відкрито у 1887 році в Единбурзі (Шотландія) — згодом такий вид медичних закладів розповсюдився по всій Європі та Російській імперії. Коли не було антибіотиків, такий спосіб лікування хворих був справжнім проривом - адже там надавали не тільки медичні, а й соціальні послуги.

Великий прорив для виявлення туберкульозу став винахід рентгенодіагностики. Російський патологоанатом академік Олексій Абрикосов у 1904-му році визначив, що за допомогою рентгенівських променів можна визначити, чи уражені туберкульозом легені.

Проривне відкриття Коха вплинуло здебільшого на профілактику та діагностику туберкульозу. Першої вакцини довелось чекати аж до 1919 року. З іншого боку, хто знає, скільки б людство ще йшло до цієї вакцини, якби туберкульоз не стало легше діагностувати, а значить і визначити масштаби розповсюдження хвороби.

Фото: надано соціальною кампанією 'Твій сімейний лікар'.

У 1919 році Французські вчені — мікробіолог Альбер Кальметт та лікар-ветеринар Камиль Герен, — винайшли вакцину Bacilles Calmette-Guerin — BCG: та сама БЦЖ, всім відома із дитинства. Вперше її поставили новонародженій дитині в 1921-му році, 100 років тому, і вона досі бадьоро крокує світом як на свій поважний вік, рятуючи життя.

За цю вакцину багато віддала б письменниця Шарлотта Бронте. Вакцина могла б вилікувати всю її родину та її саму, але Шарлотта померла від ослаблення організму, викликаного туберкульозом — за 71 рік до того, як першій дитині поставили БЦЖ. Померла вона вагітною, залишивши нам крім “Джейн Ейр” всього 3 книги.

І попри те що БЦЖ вже була винайдена, і попри те, що туберкульоз вважався “хворобою працівників,” багато відомих та талановитих людей — науковців, письменників, композиторів та інших митців, — пішли з життя в дуже молодому віці через ураження туберкульозом. Франц Кафка хворів все своє недовге життя та помер в 41 рік у 1924-му. Український історик В'ячеслав Казимирович Липинський помер у 49 роки у 1931-му. Письменника Іллю Ільфа туберкульоз забрав у 1937 році у віці всього 39 років.

Фото: надано соціальною кампанією 'Твій сімейний лікар'.

Вони та багато інших людей не дожили до того моменту, коли у 1943 році відбувся найбільший прорив у лікуванні туберкульозу. В лабораторії під керівництвом Зельмана Ваксмана, народженого на Вінниччині, вчений Альберт Шац винайшов перший антибіотик від туберкульозу — стрептоміцин. Зельман Ваксман отримав за цей винахід безліч нагород, включаючи Нобелевську премію. Під час її вручення його назвали “благодійником людства”.

Коли Ваксман отримав свій патент на стрептоміцин, здавалося що про туберкульоз ось-ось можна забути. З цього моменту перепонами для подолання туберкульозу були вже не стільки нестача технологій чи наукових знань, а брак дисципліни та освіти. Письменник Джордж Оруелл так поспішав завершити твір усього свого життя, що нехтував вчасним прийомом стрептоміцину. Свою культову книгу «1984» він все ж встиг видати — але за півроку помер від туберкульозу.

До того ж виявилось, що підступна паличка Коха дуже стійка до антибіотиків: варто було недолікуватись, і бактерія пристосувалася до ліків, якими її “не добили” — і далі передавалась вже стійка до цих ліків форма. Вчені були змушені винаходити нові й нові форми антибіотиків, які б діяли проти неї. Люди все недоліковувались і недоліковувались, бактерія все пристосовувалась, розповсюджувались стійкі до нових ліків форми. Так і сформувалось те, що називається мультирезистентними формами туберкульозу.

У 1957 році французькі дослідники П'єро Сенсі (Piero Sensi) та Марія-Тереза Тімбаль (Maria Teresa Timbal) досліджували грунт під Міланом — і винайшли новий антибіотик. Вони дуже любили французький кримінальний фільм “Ріфіфі” (“Du rififi chez les hommes” 1955 року), тому препарат отримав назву “рифампіцин”.

Рифампіцин на пару з ізоніазидом і більше 50 років потому залишаються одними з найефективніших препаратів для лікування туберкульозу.

Фото: надано соціальною кампанією 'Твій сімейний лікар'.

Після другої світової війни в Радянському Союзі була впроваджена масова флюорографія як найефективніший засіб для виявлення туберкульозу серед населення. Сьогодні цей шлях визнано економічно збитковим для систем охорони здоров’я, натомість впроваджується скринінгова анкета, яку будь-хто може пройти в свого сімейного лікаря або лікарки.

Для більш точної діагностики виявленого туберкульозу можна зробити тест за допомогою GenXpert — спеціального автоматичного аналізу, який виявить стійкість бактерії до ліків та дозволить призначити ефективне лікування.

Тепер лікування триває від півроку до 3 років — у випадку стійкої до ліків форми туберкульозу. Натомість зараз вчені працюють над так званими “короткими режимами”, які дозволять лікувати мультирезистентні форми туберкульозу за всього лише 3-6 місяців. Знали б Кафка та Бронте!

Сьогодні вже не треба лягати до протитуберкульозного диспансеру на півроку, як це було раніше, до епохи антибіотиків. Найпрогресивнішим методом вважається амбулаторне лікування, коли людина знаходиться вдома, щоденно приймаючи ліки самостійно або під наглядом лікаря. До того ж, за 3-14 днів після початку лікування людина вже не виділяє палички, а значить — не становить загрози для оточуючих та може повертатися до звичного життя. Само собою, за умови, що стан здоров’я це дозволяє.

На щастя, сьогодні туберкульоз вже не є смертельною хворобою та вироком. Ви можете раз на півроку пройти скринінгову анкету в свого сімейного лікаря та переконатися, що ця хвороба обійшла вас стороною. Анкета містить прості та короткі запитання: чи є у вас кашель, який триває понад 2 тижні? чи немає слабкості або спітнілості по ночах? чи немає у вас температури близько 37°? За необхідності сімейний лікар направить вас на інше тестування — флюорографію або аналіз мокроти, а лікар-фтизіатр підбере та призначить лікування. В Україні лікування туберкульозу безкоштовне.

На сьогодні з точки зору простоти та доступності лікування туберкульоз — хоч і неприємна, але абсолютно звичайна хвороба. Небезпечною її робить хіба наша неувага до себе, неосвіченість та відсутність дисципліни при лікуванні. Взяти участь у боротьбі проти цього можете, поширивши цю статтю серед близьких та знайомих:) З днем боротьби з туберкульозом!