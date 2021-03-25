В Україні третій день поспіль добова смертність від ковіду побила рекорд

В Україні у середу, 24 березня, провели 57 818 тестувань методом ПЛР і виявили 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (найбільша кількість за весь час). Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, протягом доби від наслідків ковіду померли 362 пацієнти. Це найбільший показник за весь час пандемії для України. Попередній трагічний рекорд летальність від ковіду встановила вчора, коли померли 342 хворі на коронавірус. День перед тим було зафіксовано 333 смерті від COVID-19 за добу.

Також учора госпіталізовано 4 838 осіб з коронавірусом. Одужали 6 748 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 596 575 осіб. Одужало 1 283 020 людей, зафіксовано 31 135 пов’язаних із ковідом смертей.

МОЗ повідомляє, що 24 березня в Україні 18 561 людину щеплено проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 155 587 людей, з них отримала 2 дози 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини.

Нагадаємо, у Національній академії наук припускають, що на початку квітня в Україні будуть реєструвати до 30 тисяч нових випадків ковіду за добу. Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ. У той же час у "червоних" областях Західної України захворюваність йтиме на спад.