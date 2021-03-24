Мер Дніпра вакцинувався від ковіду, розкритикувавши щеплення "публічних персон"

Міський голова Дніпра Борис Філатов у середу зробив щеплення проти коронавірусної хвороби.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"Як я й обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію", - написав Філатов.

При цьому він підкреслив, що вакцинація "публічних персон з метою популяризації" сильно скидається на узаконення VIP-вакцинації для еліт і селебріті. За його словами, величезна кількість простих людей хочуть вакцинуватися, але не можуть.

"І вже точно блогери з Інстаграму не мають права проходити в черзі літніх людей", - заявив Філатов.

На його думку, рішення МОЗу про позачергову вакцинацію громадських діячів потрібно змінювати і хоча б дати чітке роз'яснення, хто є публічними персонами, та покласти на них зобов'язання з популяризації щеплень.

"Бо фоточки з голим торсом в фейсбучику нічого не популяризують, а тільки викликають у людей роздратування. Отримав дозу позачергово - будь ласкавий, стій тепер на голові і доводь необхідність вакцинації цілодобово", - вважає мер Дніпра.

Мер Дніпра також поскаржився на медиків, які не горять бажанням вакцинуватися.

"Процес відмов від вакцинації досить високий. І найприкріше, що в основному відмовляються самі медпрацівники. Чому вони це роблять, раціональних пояснень немає. Дивно, але, наприклад, вчителі просто стоять в черзі і, на відміну від тих же медпрацівників, не переживають, що вакцина якась не така", - написав Філатов.

Нагадаємо, що на початку березня наказом міністра охорони здоров’я було внесено зміни до Дорожньої карти вакцинації, що дозволило популяризувати щеплення шляхом вакцинації публічних і відомих осіб залишковими дозами препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

"Вакцина CoviShield поставляється в Україну в 10-дозних флаконах. Після відкриття вони мають бути використані впродовж 6 годин. Повторне охолодження чи перевезення цих доз суворо заборонене. І якщо вакцину не буде використано, вона підлягає утилізації. Тому щоб цього не сталося – ми першочергово залучаємо осіб з груп ризику з наступних етапів. А якщо це зробити неможливо, то можна залучити відомих людей для демонстрації на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 — безпечна та доцільна", - пояснював заступник міністра Віктор Ляшко.