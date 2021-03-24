МОЗ проведе розслідування через смерть провізора з Чернівців

Вранці 24 березня в міській клінічній лікарні №3 м. Чернівці зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який перед тим отримав щеплення від COVID-19. Представники МОЗ проведуть розслідування за цим фактом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

“За інформацією департаменту охорони здоров’я Чернівецької області, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де лікувався з приводу інсульту”, -йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протипоказань до введення вакцини у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб.

Зі слів керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював.

За інформацією МОЗ, за цим випадком регіональною групою оперативного реагування на Несприятливі події після імунізації буде проведене повноцінне розслідування.

“Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження. МОЗ й надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації”, - повідомили у міністерстві.

За інформацією МОЗ, станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.

В Україні з початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 137 026 осіб. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.

Нагадаємо, напередодні у Одеський області поза межами військової частини, у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом.