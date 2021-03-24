МОЗ відновить атестацію медпрацівників

Міністерство охорони здоров'я України відновить атестацію медичних працівників, припинену на період дії карантину.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ сьогодні оприлюднить наказ, яким передбачається відновлення атестацій, призупинених на час дії карантину, з дотриманням всього режиму протиепідемічних норм", - сказала вона.

За словами Микичак, МОЗ рекомендує всім атестаційним комісіям обласних департаментів і управлінь охорони здоров'я приймати документи онлайн або в поштовій формі і проводити атестацію з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Заступниця міністра додала, що в порядок проведення атестації лікарів внесені зміни, зокрема - привласнення наступної кваліфікаційної категорії може бути проведено не раніше ніж через рік після проведення попередньої атестації за умови перевищення вимоги за кількістю балів безперервного професійного розвитку. Також лікарі, бажаючі пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, повинні подати документи не за два місяці, а за місяць до початку роботи комісії. За види діяльності, які не належать до відповідної лікарської спеціальності або спеціальностей лікаря, враховується не більше восьми балів щорічно.

Приватне освітнє портфоліо за відповідний період має подаватися до відділу кадрів за місцем роботи, а не надсилатися в територіальні атестаційні комісії. У 2021 році термін подачі особистого освітнього портфоліо продовжується на місяць.

Нагадаємо, у грудні минулого року Рада поширила пільги медпрацівників на професіоналів з немедичною освітою.