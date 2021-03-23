МОЗ віднесло Львівську область до "червоної" зони

У "жовтій" зоні станом на 23 березня залишається лише Херсонська область.

Міністерство охорони здоров'я віднесло Львівську область за індикаторними показниками до "червоної", найсуворішої зони карантину.

Як свідчать оприлюднені на сайті МОЗ дані, на Львівщині останні три дні перевищено рівень госпіталізацій - 65,2 при нормі 60.

Відтак у "червоній" зоні епіднебезпеки щодо коронавірусної недуги тепер перебуває Київ, а також вісім областей - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька.

У "жовтій" зоні станом на 23 березня залишається лише Херсонська область. Решту областей - у "помаранчевій" карантинній зоні.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації з коронавірусом обласна комісія ТЕБ і НС вирішила посилити обмежувальні заходи на території Львівської області, починаючи з 19 березня. Учора локдаун у Львові вирішили продовжити до 4 квітня.