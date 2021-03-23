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МОЗ віднесло Львівську область до "червоної" зони

У "жовтій" зоні станом на 23 березня залишається лише Херсонська область.

МОЗ віднесло Львівську область до "червоної" зони
Фото: news.dtkt.ua

Міністерство охорони здоров'я віднесло Львівську область за індикаторними показниками до "червоної", найсуворішої зони карантину.

Як свідчать оприлюднені на сайті МОЗ дані, на Львівщині останні три дні перевищено рівень госпіталізацій - 65,2 при нормі 60.

Відтак у "червоній" зоні епіднебезпеки щодо коронавірусної недуги тепер перебуває Київ, а також вісім областей - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька.

У "жовтій" зоні станом на 23 березня залишається лише Херсонська область. Решту областей - у "помаранчевій" карантинній зоні.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації з коронавірусом обласна комісія ТЕБ і НС вирішила посилити обмежувальні заходи на території Львівської області, починаючи з 19 березня. Учора локдаун у Львові вирішили продовжити до 4 квітня.

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