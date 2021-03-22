Безкоштовне тестування на COVID-19 на КПВВ пройшли майже 6 тис. громадян, - Резніков

Починаючи із січня на контрольно-пропускних пунктах в’їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях послугою безкоштовного тестування на коронавірусну недугу скористалися 5 794 громадян, які прямували з тимчасово окупованих до підконтрольних уряду територій України.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він нагадав, що експрестестування на коронавірус на КПВВ було запроваджено з 15 січня. До минулого тижня тестування проводилось на трьох КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" та "Новотроїцьке".

"Але з минулого тижня безкоштовні експрес-тести доступні тепер і для громадян, які прямують на територію вільної України через КПВВ «Станиця Луганська»", - наводить слова Олексія Резнікова пресслужба міністерства.

Відтак, з січня такою опцією вже скористалися 2278 людей на КПВВ "Чонгар", 2260 - на КПВВ "Каланчак", 1069 - на КПВВ "Новотроїцьке", 187 - на КПВВ "Станиця Луганська". З усіх результатів виявлено два позитивних.

Резніков наголосив, що для безкоштовного тестування громадянам потрібно лише завантажити мобільний додаток "Вдома" на свій смартфон, і тестування буде доступне після перетину КПВВ в бік підконтрольної уряду території України.

Нагадаємо, на початку січня Кабмін дозволив проводити експрестестування на антиген під час в'їзду з Криму та ОРДЛО. Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.