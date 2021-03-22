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Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
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Київська та Сумська області 24 березня офіційно перейдуть у "червону зону"

"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджено вже на території семи областей і столиці.

Київська та Сумська області 24 березня офіційно перейдуть у "червону зону"
Фото: news.dtkt.ua

З 24 березня у Київській та Сумській областях буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні 22 березня схвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, крім Сумської та Київської областей, "червоні" також Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська і Чернівецька області.

"Помаранчевим" позначені Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська.

"Жовті" тільки Харківська, Херсонська, Рівненська, Кіровоградська, Запорізька і Волинська області.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 22 березня, переглянув транспортні обмеження для "червоної" карантинної зони, після того як туди потрапили Київ та Одеса. Рішення щодо заборони регулярних і нерегулярних залізничних та автомобільних перевезень у "червоній"зоні прийматиме місцева влада.

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