Київ та Одеська область офіційно перейдуть у “червону зону” 23 березня

У столиці та на Одещині будуть встановлені відповідні обмежувальні заходи.

З 23 березня у Києві та Одеській області буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Відповідне рішення схвалила на позачерговому засіданні 20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Мінстр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

У столиці та на Одещині будуть встановлені обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Нагадаємо, Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину 20 березня, а Київ став "червоним" 19 березня.

Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.