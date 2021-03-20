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Київ та Одеська область офіційно перейдуть у “червону зону” 23 березня

У столиці та на Одещині будуть встановлені відповідні обмежувальні заходи.

Київ та Одеська область офіційно перейдуть у “червону зону” 23 березня
Фото: news.dtkt.ua

З 23 березня у Києві та Одеській області буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Відповідне рішення схвалила на позачерговому засіданні 20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Мінстр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

У столиці та на Одещині будуть встановлені обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки. 

Нагадаємо, Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину 20 березня, а Київ став "червоним" 19 березня.

Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.

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