В Україні на 92 тисячі щеплень зафіксували всього 455 незначних побічних реакцій

"Це 0,5%, такий же відсоток, як при будь-якій рутинній вакцинації".

В Україні на 92 тисячі щеплень проти коронавірусу зафіксували всього 455 незначних побічних реакцій.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Щоб ви розуміли. Більше 92 тисяч вакцинованих в Україні на сьогоднішній день - і всього 455 незначних побічних реакцій. Це 0,5%, такий же відсоток, як при будь-якій рутинній вакцинації", - повідомив Степанов.

За офіційними даними МОЗу, від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 92 714 оcіб. З них одна людина отримала дві дози вакцини, решта - по одній.

Всі щеплення в Україні поки що робили вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

Нагадаємо, що звичайною реакцією на вакцинацію є почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції; лихоманка чи озноб; головний біль, біль у м'язах чи суглобах.