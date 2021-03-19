Степанов заявив про перехід до другого етапу вакцинації в Україні

Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги. З наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав у виступі з трибуни Верховної Ради, передає УП.

"Дорожня карта вакцинації передбачає п’ять основних етапів. Менше, ніж за місяць, а, як відомо, перше щеплення в Україні було зроблено 24 лютого, ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів", - сказав очільник МОЗ.

Степанов також повідомив, що "на сьогодні в Україні вакциновано 92 713 людей". До цього часу мобільні бригади приїжджали в лікарні для вакцинації медиків. Також залишками доз вакцинували публічних осіб.

У грудні Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив дорожню карту з вакцинації населення проти COVID-19.

січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

- люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

- люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

- люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Після реалізації 1-4 етапів і в умовах високої доступності вакцин можуть вакцинуватися дорослі від 18 років, які не увійшли до пріоритетних груп (близько 13 мільйонів людей).

Передбачалося, що на першому етапі вакцинацію будуть здійснювати мобільні бригади, а надалі вакцинація відбуватиметься в спеціалізованих пунктах щеплень.

Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною.