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Зеленський не бачить підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні

Президент вважає, що проти вакцини ведеться інформаційна кампанія.

Зеленський не бачить підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський не бачить підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

"Я сам вакцинувався цією вакциною, перша доза у мене була, і, як я уже говорив, стою перед вами, нормально себе почуваю. Це факт. Я вважаю, що йде серйозна інформаційна протидія цій вакцині, вона найдоступніша. Я не знаю, ким ця війна розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію "астразенекою" я не бачу. Від нашого МОЗу я також цієї інформації не отримував", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що в Україні зробили щеплення вакциною AstraZeneca близько 90 тисяч людей і ніхто з них не вмер.

Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.

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