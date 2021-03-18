Зеленський не бачить підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні

Президент Володимир Зеленський не бачить підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

"Я сам вакцинувався цією вакциною, перша доза у мене була, і, як я уже говорив, стою перед вами, нормально себе почуваю. Це факт. Я вважаю, що йде серйозна інформаційна протидія цій вакцині, вона найдоступніша. Я не знаю, ким ця війна розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію "астразенекою" я не бачу. Від нашого МОЗу я також цієї інформації не отримував", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що в Україні зробили щеплення вакциною AstraZeneca близько 90 тисяч людей і ніхто з них не вмер.

Нагадаємо, що з кінця минулого тижня країни Європи почали зупиняти використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей після щеплення цим препаратом утворилися тромби.

Вакцина AstraZeneca - поки що єдина доступна вакцина проти коронавірусу в Україні.