У Києві заборонили проведення футбольних матчів з глядачами

У Києві забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації.

Як повідомляє пресслужба КМДА, відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій адміністрації.

“У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!” – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, комісія ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів столичних закладів загальної середньої освіти з 18 березня.

Такі кроки, на думку Поворозника, дозволять уповільнити поширення ковіду і хоча б трохи зменшити навантаження на лікарні.

Нагадаємо, завтра на НСК "Олімпійський" має відбутися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Рома". На ньому, за оцінками столичної влади, могло зібратися до 35 тисяч глядачів з усіх регіонів.

На думку мера Києва Віталія Кличка, проведення турніру з уболівальниками може спровокувати вибух поширення коронавірусу в столиці.