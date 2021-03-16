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Кличко вимагає від уряду віддати місту 11 тисяч ліжкомісць

Мер переконаний, що відповідні органи повинні посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Кличко вимагає від уряду віддати місту 11 тисяч ліжкомісць
Фото: @vitaliy_klitschko

В стаціонарах медзакладів столиці – понад 3500 госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 чи підозрою на вірус. З них 71% людей – в тяжкому стані. Про це під час термінового онлайн брифінгу заявив Віталій Кличко.

«З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж, досі, попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом – більше 11 тисяч ліжок», – зазначив Кличко.

Він також звернувся до уряду із закликом розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні.

«У столиці за останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі! За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби – загрозлива. Тому Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто, зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду», – наголосив мер столиці.

Кличко переконаний, що відповідні органи повинні посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

«Звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань», – підкреслив він.

Кличко додав, що вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів, яких їх позбавили 17 лютого.

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