Кличко вимагає від уряду віддати місту 11 тисяч ліжкомісць

В стаціонарах медзакладів столиці – понад 3500 госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 чи підозрою на вірус. З них 71% людей – в тяжкому стані. Про це під час термінового онлайн брифінгу заявив Віталій Кличко.

«З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж, досі, попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом – більше 11 тисяч ліжок», – зазначив Кличко.

Він також звернувся до уряду із закликом розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні.

«У столиці за останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі! За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби – загрозлива. Тому Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто, зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду», – наголосив мер столиці.

Кличко переконаний, що відповідні органи повинні посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

«Звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань», – підкреслив він.

Кличко додав, що вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів, яких їх позбавили 17 лютого.