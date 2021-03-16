​Британія ніколи не визнає незаконний "референдум" Росії в Криму, - посол

Британія ніколи не визнає фіктивний "референдум", який Російська Федерація провела в українському Криму у 2014 році.

Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона звернулась до українців з нагоди річниці окупації півострова і наголосила, що псевдореферендум є кричущою неповагою до українських і міжнародних норм.

"7 років тому Росія провела фіктивний "референдум", намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія має повернути Крим Україні", - написала посол у своєму Twitter.

7 years ago, Russia held a sham “referendum” in an attempt to legitimise its illegal control of the peninsula. The UK will never recognise this blatant disregard for #Ukraine and international norms. Our message remains clear: Russia must return Crimea to Ukraine #CrimeaIsUkraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 16, 2021

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають "приєднання" півострова до РФ.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та виїзд дозволено лише через дорожні та залізничні пункти пропуску, розташовані на адмінкордоні між Кримом і територією України, підконтрольною Києву. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.