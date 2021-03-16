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Рада спрямувала до КС законопроєкт щодо закріплення у Конституції права президента на призначення директорів НАБУ і ДБР

Конституційний суд має оцінити відповідність цього законопроєкту до Основного закону. 

Рада спрямувала до КС законопроєкт щодо закріплення у Конституції права президента на призначення директорів НАБУ і ДБР
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада проголосувала за направилення на розгляд Конституційного суду законопроєкту 5133, що закріплює у Конституції право президента призначати директорів Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

267 народних депутатів проголосували за включення законопроєкту до порядку денного та направлення його до КС. 225 голосів дали парламентарі фракції "Слуга народу", 12 - "За майбутнє", "Голос" - 8, "Довіра" -18, позафракційні - 4. 

Документ вносить зміни до ст. 85 і 106 Конституції. Проєкт закону презентував представник президента у КС Федір Веніславський. 

"Директора НАБУ і ДБР буде призначати і звільняти президент, але за результатами відкритого конкурсу і за згодою Верховної Ради. Порядок проведення конкурсу розробимо після висновку Конституційного суду", - повідомив він.

Директори НАБУ і ДБР і зараз призначаються президентом, але фактично голова держави не має на це права, бо у Конституції не прописано повноваження на призначення очільників НАБУ і ДБР.

Необхідність у такому законі виникла після того, як Конституційний суд визнав невідповідним Основному закону указ президента про призначення директором НАБУ Артема Ситника. 

У парламенті раніше також зареєстрували законопроєкт, що пропонує покласти призначення директора НАБУ на Кабмін. Законопроєкт надає НАБУ статус органу виконавчої влади, директора якого буде призначати уряд за результатами конкурсного відбору. Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

Цей законопроєкт передбачає фактичне звільнення чинного директора Артема Ситника іще до кінця його каденції у квітні 2022, якщо нового переможця оберуть і затвердять до того часу.

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