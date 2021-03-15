Окупаційна влада Криму анонсувала позов до України на "10-20 трильйонів рублів", тобто 137-274 млрд доларів за нинішнім курсом.

Про це сказав у понеділок перший заступник голови окупаційного парламенту Криму Єфім Фікс, пише агентство ТАСС.

"Буквально на наступному тижні будемо проводити заходи, пов'язані з підготовкою позову по водній блокаді, яку здійснювала Україна. Зараз рахуємо збиток - це десь, на наш погляд, між 10-20 трлн рублів, повинні вийти на цю цифру", - сказав Фікс, якого Служба безпеки України розшукує за державну зраду.

Раніше про позов проти України говорив спікер окупаційного парламенту Володимир Константинов. На початку березня він сказав, що російська влада готується подати позов до України через шкоду, заподіяну півострову від перекриття Північно-Кримського каналу.

Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинилися.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця казав, що обговорювати відновлення поставок дніпровської води в Крим можна лише в тому випадку, якщо РФ офіційно звернеться з таким проханням до влади України і при цьому визнає себе окупантом