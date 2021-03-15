Корнієнко прокоментував чутки про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував чутки про ймовірну коаліцію з "Батьківщиною".

"Офіційних пропозицій від жодної фракції про коаліційні перемовини не надходило", - сказав він на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

14 березня депутат з "Батьківщини" Михайло Волинець в ефірі "України 24" сказав, що його партія веде переговори зі "слугами" про коаліцію.

"Переговори ведуться ще з минулого року. Тимошенко інформувала нас у третій декаді грудня про те, що переговори вона веде з президентом. Також піднімалося питання про те, що частина депутатів з нашої команди, найбільш гідні, могли б стати міністрами для того, щоб взяти відповідальність коаліції за стан справ в країні", - сказав Волинець.

Але Корнієнко дав зрозуміти, що ці переговори не мають офіційного статусу.

"Не буду оригінальним. Об'єднуватися навколо принципів, навколо програми, навколо ідей, з якими ми ідем, а потім вже говорити про якусь персональну відповідальність. Але у нас так прийнято, що будь-які розмови про об'єднання одразу ведуться про якісь портфелі, дерибани, міністрів, замміністрів, центральні органи виконавчої влади і так далі", - сказав депутат.

Він додав, що партія "Слуга народу" на останньому з'їзд 13 березня ухвалила доктрину, де виписано її принципи. "У будь-якої партії є можливість зайти на сайт "Слуги народу", подивитися доктрину, подивитися свою програму, знайти точки перетину. Якщо цих точок достатньо, що проводити коаліційні чи будь-які інші перемовини, то можна на нас виходити", - сказав Корнієнко.

Він додав, що у фракції "Слуги народу" більше 226 депутатів, "тому поки що підстав для коаліційних перемовин не так багато".

"Коаліція може розширюватися. Якщо будуть такі пропозиції надходити, ми будемо офіційно їх обговорювати і приймати рішення", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів. Через це в Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

Але насправді "Слуга народу" не має достатньої кількості голосів. За підрахунками Комітету виборців України, тільки 37 з 230 законів, ухвалених Верховною Радою в 2020 році, "слуги" могли б прийняти самі.

Станом на грудень 2020 року фракція давала за прийняті закони в середньому тільки 211 голосів.