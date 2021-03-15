Корнієнко розповів, коли Рада може розглянути призначення виборів мера Харкова

"Цього пленарного тижня може й ні, а ось наступного - точно так".

Верховна Рада може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова наступного пленарного тижня (з 30 березня по 2 квітня).

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Сам проект постанови про оголошення виборів в Харкові буде в середу в комітеті, далі він буде розглядатися залі ... Цього пленарного тижня може й ні, а ось наступного - точно так", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Геннадій Кернес в жовтні минулого року переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера поки не призначали. До обрання нового очільника міста його обов'язки виконує секретар міськради Терехов.

31-го грудня Ігор Терехов направив до парламенту звернення з проханням призначити нові вибори мера. Втім Рада не ухвалила відповідного рішення через брак документів.

3 березня влада Харкова надала Верховній Раді документи, необхідні для призначення позачергових виборів мера міста.