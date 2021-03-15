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Молдова відмовила в політичному притулку судді Чаусу

Скандального втікача мають видати Україні.

Молдова відмовила в політичному притулку судді Чаусу
Фото: podrobrosti.ua

Молдова відмовила в політичному притулку колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу.

Остаточне рішення з відомовою ухвалила Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що суддю-втікача Чауса 28 лютого 2017 року затримали в Молдові за запитом Генпрокуратури України. Його підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Чауса не було затримано через його суддівський імунітет, він встиг утекти до Криму, окупованого Росією. Суддю позбавили недоторканості та звільнили уже після втечі.

Зараз Україна домагається екстрадиції Чауса.

В жовтні 2017 року Комісія при президенті Молдови (тоді це був Ігор Додон) відхилила запит Чауса про політичний притулок. Чаус оскаржив це рішення в суді.

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