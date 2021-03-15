Разумков про "харківські угоди": депутати не несуть відповідальності за голосування

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що депутатів, які голосували за ратифікацію "харківських угод", зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це він сказав на брифінгу в парламенті у понеділок.

"Якщо ми говоримо про закон, то, наскільки я знаю, СБУ вже прийшло з тим, щоб отримати інформацію, хто і як голосував. Друге - я добре пам'ятаю Конституцію. Стаття 80 говорить про те, що, на щастя чи на жаль, депутати не несуть відповідальності за свої дії і голосування в стінах Верховної Ради України. Навіть сьогодні, коли знято депутатську недоторканість, індемнітет залишається", - сказав Разумков.

"Я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка була озвучена, може бути реалізована. Але подивимось: суд є суд", - додав він.

В той же час Разумков визнав, що до кримінальної відповідальності можуть притягнути тих, хто готував матеріали "харківських угод" та ініціював їх розгляд у Раді.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року.

Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".