Рада направить до Конституційного Суду законопроєкт щодо розширення повноважень президента для призначення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада цього тижня направить до Конституційного Суду законопроєкт 5133, що передбачає зміну процедури призначення директора Національного антикорупційного бюро.

Також документ стосується призначення директора ДБР, повідомив на засіданні погоджувальної ради спікер ВР Дмитро Разумков.

"Важливим питанням є питання направлення до Конституційного Суду законопроєкту 5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР, щоб привести їх у відповідність до Конституції. Ви знаєте і про рішення Конституційного Суду, і про труднощі, що виникають у зв'язку з цим. Упевнений, що парламент готовий буде долучитися до вирішення цього питання і якнайшвидше розглянути у стінах Верховної Ради", - повідомив Разумков.

У парламентському залі цей проєкт закону ще не розглядали. КС має ухвалити висновок щодо конституційності пропонованих змін. Чинного директора НАБУ Ситника призначав п'ятий президент, але в Конституції такі повноваження не було зазначено, тож виникли законодавчі розбіжності.

Нагадаємо, що законопроєкт 5133 стосується внесення змін до Конституції в частині розширення повноважень президента України. Депутати пропонують надати президенту України повноваження призначати та звільняти директора НАБУ та директора ДБР, а Верховній Раді - погоджувати призначення та звільнення. Кандидат на призначення повинен буде пройти конкурсний відбір.

У серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Попри це, Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означало припинення повноважень директора НАБУ.

У лютому Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт №5070, який пропонує надати НАБУ статус органу виконавчої влади, директора якого буде призначати уряд за результатами конкурсного відбору. Якщо закон ухвалять, то чинний директор НАБУ Артем Ситник зможе займати посаду тільки до моменту призначення свого наступника, а не до кінця своєї каденції у квітні 2022.