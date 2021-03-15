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З 17 березня в Україні виростуть штрафи за порушення правил дорожнього руху

Перевищення швидкості та їзда у нетверезому вигляді подорожчають.

З 17 березня в Україні виростуть штрафи за порушення правил дорожнього руху
Фото: facebook/Artem Shevchenko

З 17 березня в Україні виростуть штрафи за порушення правил дорожнього руху. Це передбачено законом, який Верховна Рада прийняла у лютому.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, суттєво збільшується штраф за перевищення швидкості. Якщо зараз його максимальний розмір (за перевищення на 50 км/год і більше) становить 510 гривень, то з 17 березня він виросте до 1700 гривень. Штраф за перевищення на 20-50 км/год становитиме 340 гривень, а не 255 грн, як зараз.

Штраф за брудний, неосвітлений, заклеєний чи відсутній номерний знак - 850 грн (замість 170 грн), за непристібнутий ремінь безпеки - 510 гривень (замість 51 грн).

Штраф за керування транспортним засобом без прав - 3 400 грн (замість 510 грн).

Штраф за залишення місця ДТП - 3 400 грн (замість 255 грн).

Штраф за керування транспортним засобом у стані сп'яніння - 17 000 грн (замість 10 200 грн) за перше порушення, 34 000 грн (замість 20 400 грн) - за друге, 51 000 грн (замість 40 800 грн) з конфіскацією автомобілю - за третє.

Законом передбачається, що розгляд справи за статтею 130 КУпАП тепер буде тривати протягом одного року, а не три місяці. Виключається можливість закриття цієї справи за малозначністю чи у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу.

В Кримінальному кодексі з'явиться нова стаття 286-1 про порушення ПДР особами у стані сп'яніння (раніше це було тільки обтяжуючою обставиною).

Для пішоходів та велосипедистів, які порушують правила дорожнього руху, також зросли покарання. Перехід у невстановленому місці або на заборонений сигнал - 255 грн (раніше - 51 гривня). Порушення правил велосипедистом - 340 грн (замість 85 грн). Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом - 850 грн (замість 170 грн).

Цей закон також дозволяє поліції використовувати автомобілі "Фантом" без розпізнавальних знаків, які будуть ловити порушників швидкісного режиму.

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