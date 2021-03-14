Після проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника.

Поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової.

Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування”, - повідомив Клименко.

Після проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника.

“Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки”, - повідомив Клименко.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці підозрювану в умисному вбивстві працівниці поліції.