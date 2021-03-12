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Арахамію оштрафували на 510 гривень за паркування на пішоходному переході

Штрафбув оплачений на місці за допомогою електронного термінала.

Арахамію оштрафували на 510 гривень за паркування на пішоходному переході
Фото: 24tv.ua

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заплатив штраф за паркування авто в неналежному місці.

Про це він повідомив у Facebook.

“Дякую Патрульній поліції України. Винен - заплатив. Наступного разу буду уважніше”, - написав Арахамія.

Зі свого боку перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував інформацію про нібито непритягнення Арахамії за вчинене правопорушення. За його словами, адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала. 

“Патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх та кожного перед Законом. Це правило увесь час залишається непорушним для нас і я вірю, що буде таким назавжди”, - написав він.

Він також оприлюднив фото автомобіля Арахамії. Як видно на ньому, авто Toyota Land Cruiser депутата було припарковане на регульованому пішоходному переході та заважало руху людей. Сума штрафу, відповідно до оприлюдненої квитанції, склала 510 грн.

Нагадаємо, на Буковині 9 березня чернівецька мобільна бригада інспекторів першою в Україні виписала протокол з найвищою сумою штрафу за недотримання маскового режиму - від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів (від 3 400 до 5100 грн, - ред.).

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