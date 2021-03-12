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Апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжний захід банкіру Коломойського

Арешт з заставою 52 млн гривень залишається в силі.

Апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжний захід банкіру Коломойського
Фото: Володимир Яценко/ Facebook

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у п'ятницю відмовилася пом'якшити запобіжний захід Володимиру Яценку, який був першим заступником голови правління ПриватБанку перед націоналізацією.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, відмовив стороні захисту у задоволенні апеляції та залишив без змін рішення слідчого судді ВАКС від 25 лютого 2021 року, за яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 52,210 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 22 квітня.

Нагадаємо, що 22 лютого 2020 року Яценку, колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету та колишній першій заступниці голови правління СК "Інгосстрах" Олені Бичіхіній оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Тоді банк належав Ігорю Коломойського і Геннадію Боголюбову.

Після підписання підозри Яценко ледь не вилетів до Австрії, літак з банкіром примусово розвернули та посадили в "Борисполі". Його захисники стверджують, що Яценко не збирався тікати.

Яценка арештували, але він одразу вийшов на свободу під заставу.

Дубілет і Бичихіна, ймовірно, перебувають за кордоном.

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