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Верховний Суд почне розглядати оскарження санкцій проти "каналів Медведчука" з 15 березня

Суд відкрив декілька проваджень. 

Верховний Суд почне розглядати оскарження санкцій проти "каналів Медведчука" з 15 березня
Фото: t.me/pavlovskynews

Верховний Суд відкрив декілька проваджень за клопотаннями про оскарження санкцій, введених проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK. Зокрема, 9 березня відкрито провадження за позовом ТОВ "ТВ Вибір" (входить в групу братів Козаків), у якому оскаржується рішення РНБО про накладання санкцій та указ президента, який ввів це у дію.

Розгляд відбудеться 6 квітня о 10 годині, повідомили у пресслужбі суду.

"У цей же день відкрито провадження в адміністративній справі №9901/39/21 за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування указу в частині (додаток № 1 до рішення РНБОУ), відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні, яке відбудеться о 14:00 6 квітня 2021 року", – пояснили в суді.

Також відкрито провадження і призначено судове засідання на 19 квітня 2021 року о 14:00 із розгляду справи № 9901/33/21 за позовною заявою ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації".

Ці провадження додалися до інших, відкритих за клопотаннями про оскарження блокування телеканалів, пов'язаних з нардепами ОПЗЖ Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком.

Так, 15 березня о 12 годині почнеться розгляд першого провадження за позовом неназваного громадянина щодо трійки так званих каналів Медведчука, наступні два заплановані на 29 березня, а також 5 і 7 квітня та 12 квітня. 

Нагадаємо, що 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Президент запевнив, що в Україні на сьогодні немає загрози свободі слова. Рішення щодо блокування роботи трьох телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, не має жодного стосунку до інших медіа.

10 лютого стало відомо, що колишні співробітники медіахолдингу Козака планують створити новий канал, власниками якого стануть вони самі. Пізніше міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про створення ТОВ "Медіахолдинг Новини", який організували 100 колишніх співробітників ТОВ "Медіахолдинг Новини". Статутний капітал ТОВ склав 100 гривень

25 лютого з'ясувалося, що співробітники "112", NewsOne та ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного". Повідомлялося, що запуск телеканалу планується у квітні. 26 лютого команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на "Першому незалежному", який відключили через годину ефіру.

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