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"Канали Медведчука" створили ТОВ зі статутним фондом 100 грн, - Ткаченко

Засновниками нового ТОВ є загалом 100 осіб.

"Канали Медведчука" створили ТОВ зі статутним фондом 100 грн, - Ткаченко
Фото: Осман Карімов

Телеканали 112, NewsOne та ZIK, які входили до медіахолдингу "Новини" депутата Верховної Ради Тараса Козака, створили однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Його статутний фонд становить 100 гривень.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг «Новини»" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - написав Ткаченко.

Міністр повідомив, що ТОВ зареєстровано 18 лютого - "буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі".

Засновниками нового ТОВ є загалом 100 осіб.

"Кожен з них «скинувся» на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ «Медіахолдінг «Новини» – 100 грн. Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої «діяльності»... Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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