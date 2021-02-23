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МЗС вимагає покарати винних у нападі на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі

Напад стався 19 лютого.

МЗС вимагає покарати винних у нападі на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі
Фото: Макс Требухов

Міністерство зовнішніх справ України вимагає покарати винних у нападі на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС висловило протест МЗС Російської Федерації через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони українських дипустанов", - написав Ніколенко у твіттері.

Нагадаємо, 19 лютого у Санкт-Петербурзі в будівлі Генерального консульства України на військовослужбовця Держприкордонслужби України напав невідомий чоловік і завдав йому два ножових поранення.

Нападник виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на прикордонника відразу, щойно йому відчинили двері. На щастя, поранення виявилися не смертельними.

Нападника було затримано. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом у Генконсульство.

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