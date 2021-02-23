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Кернесу встановлять меморіальну дошку на мерії Харкова

Також Кернесу планується присвоїти звання почесного громадянина міста.

Кернесу встановлять меморіальну дошку на мерії Харкова

На фасаді будівлі Харківської міської ради встановлять меморіальну дошку колишньому міському голові Геннадію Кернесу.

Таке рішення 23 лютого ухвалила міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, інформує пресслужба міськради.

"Члени комісії розглянули два питання щодо встановлення меморіальних дощок. Одну з них встановлять Геннадію Кернесу - Харківському міському голові у 2010-2020 рр., кавалеру ордена «За заслуги» III ступеня і ордена «Патріот Вітчизни». Меморіальна дошка буде встановлена на фасаді будівлі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, пам'ятний знак Геннадію Кернесу відкриють за позабюджетні кошти.

Також Кернесу планується присвоїти звання почесного громадянина міста Харкова.

Раніше повідомляли, що 24 лютого Харківська міська рада планує припинити повноваження Кернеса.

Нагадаємо, Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 грудня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

17 грудня Кернес помер.

Поки не обрано нового мера, його обов'язки виконуватиме секретар міської радаи Ігор Терехов.

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