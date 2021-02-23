МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт
Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний мешканець Харкова.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Ввечері 22 лютого у Харкові сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Національна поліція для затримання злочинців ввела в дію план “Сирена”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби “102” надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чутно звук пострілу. На даний час особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію “Сирена”.

Зазначається, що на місце події виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця злочину, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оновлення. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

“На даний час його доставлено до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі”,- йдеться у повдіомленні. 

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Правоохоронці також встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний мешканець Харкова.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харкові в одній з аптек сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали 20 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також