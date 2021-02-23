Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Ввечері 22 лютого у Харкові сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Національна поліція для затримання злочинців ввела в дію план “Сирена”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби “102” надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чутно звук пострілу. На даний час особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію “Сирена”.

Зазначається, що на місце події виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця злочину, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оновлення. За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

“На даний час його доставлено до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі”,- йдеться у повдіомленні.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Правоохоронці також встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний мешканець Харкова.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харкові в одній з аптек сталася бійка зі стріляниною. Правоохоронці затримали 20 осіб.