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Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці

Водієм "Хюндай" виявився громадянин Азербайджану, що має посвідку на проживання в Україні.

Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Владислав Корнієнко
Фото: facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko

Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі в центрі столиці, виявився співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко.

Про це повідомив колишній начальник митниці Анатолій Макаренко.

"Корнієнко Владислав Леонідович... Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19-го лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом. А Владиславу Леонідовичу Царство Небесне...", - написав Макаренко у фейсбуці.

Нагадаємо, відеозапис моменту трагічної події опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, водія знайшли і затримали приблизно за годину.

У столичній поліції повідомили, що водієм "Хюндай" виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні.

Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.

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